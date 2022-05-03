Невеста Дибалы считает, что ему лучше вернуться в Аргентину

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покидает «Ювентус» после семи лет выступлений. это уже решенный вопрос. Однако неясно, куда он собирается. Есть целый ряд претендентов на услуги Дибалы, среди них и мадридский «Атлетико», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Однако невеста Пауло, Ориана Сабатини, поведала, что мечтает о возвращении в Аргентину.

- Мой отец настойчиво хочет видеть его в «Ривер Плейт». Говорит с ним каждую неделю на эту тему. Но я не знаю, что думает по этому поводу Пауло. Я думаю, он все-таки останется в Европе, - считает девушка, цитируемая ITASportPress.