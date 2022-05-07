Аллегри: «Должны был сделать 2:0, но вместо этого проиграли»

В матче 36-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» съездил в гости к «Дженоа», где проиграл, несмотря на то, что вел в счете. Наставник туринского гранда прокомментировал события матча.

- Я разочарован тем, что мы не смогли выиграть матч, несмотря на то, что вроде бы контролировали его. Нам надо прибавить, впереди финал Кубка Италии, и мы не можем играть подобным образом, столько ошибаться. Проигрывать неприятно, даже несмотря на то, что в турнирном плане это ни на что не влияет, - заявил в интервью La Gazzetta Dello Sport наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри.