Дибала сравнялся по голам за «Ювентус» с Роберто Баджо

В матче в рамках 36-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» встречается с «Дженоа», и счет в этой игре был открыт в начале второго тайма. Нападающий туринцев Пауло Дибала отличился и вывел вперед «старую синьору», и для него это был уже 115-й гол в составе «Ювентуса» с учетом всех соревнований.

По этому показателю Дибала сравнялся с Роберто Баджо, блиставшим в составе туринского суперклуба в 90-е годы прошлого столетия. Оба делят сейчас девятую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Ювентуса».

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