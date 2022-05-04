Бернардески заинтересовал два клуба

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в другом клубе Серии А либо в Турции.

Как стало известно недавно, контракт 28-летнего атакующего полузащитника со «старой синьорой» не будет продлён, поэтому летом игрок станет свободным агентом. Интерес к услугам Бернардески уже проявили как минимум два клуба: римский «Лацио» связался с футболистом сборной Италии, однако предложил ему меньшую зарплату (1,6 млн евро в год), также информацию о требованиях Федерико запросил турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает трансферный инсайдер Николо Скира.

Бернардески провёл за «Ювентус» 32 матча в текущей кампании, отличившись 2 раза. Также на его счету 6 результативных передач.