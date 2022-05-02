«Торино» не будет выкупать Пьяцу у «Ювентуса»

«Торино» не планирует выкупать арендованного у «Ювентуса» полузащитника Марко Пьяцу. По информации журналиста Николо Скиры, клуб недоволен выступлениями хорватского хавбека, поэтому не собирается воспользоваться опцией выкупа, которая была прописана в арендном соглашении.

Таким образом по окончанию сезона Пьяца вернётся в «Ювентус», который наверняка захочет избавиться от футболиста ближайшим летом. Контракт хорватского полузащитника с туринским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

В этом сезоне Пьяца отметился всего тремя забитыми голами за «Ювентус» в чемпионате Италии. 6 мая хорватскому полузащитнику исполняется 27 лет.