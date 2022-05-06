Гамшик подтвердил, что ранее отказался переходить в «Ювентус» и «Интер»

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал о том, что ранее мог сменить неаполитанский клуб на их прямых конкурентов. По словам словака, в его услугах были заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

«Сейчас я могу сказать, что горд тем фактом, что мной интересовался такой тренер, как Массимилиано Аллегри. Он никогда не говорил со мной напрямую, но я знаю, что он рассматривал меня в качестве усиления. «Интер»? Не буду отрицать, они тоже мной интересовались», – цитирует Гамшика La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Гамшик является вторым лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Пару лет назад словак покинул неаполитанский клуб и перебрался в чемпионат Китая.