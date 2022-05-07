Аллегри пояснил, что происходит с Влаховичем

В матче 36-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» съездил в гости к «Дженоа», где проиграл, несмотря на то, что вел в счете. За пятнадцать минут до конца игры наставник туринского гранда Массимилиано Аллегри заменил Душана Влаховича, и выглядело это как жест отчаяния после того, как серб снова не сумел забить - уже в третьей игре кряду в рамках чемпионата Италии.

- Он не должен комплексовать из-за того, что не получается забить. Матч с «Дженоа» был одним из лучших для него. Пусть он всегда так играет. Нам нужна его стабильная игра, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.