«Ювентус» потерял всё в матче с «Дженоа», провалив концовку

В 36-м туре Серии А «Дженоа» имел предпоследний шанс зацепиться за новый сезон. Неплохие показатели в игре с «Ювентусом» помогли генуэзцам одолеть гранда. В первом тайме Мойзе Кин упустил два отличных момента, а сразу после перерыва ассистировал Пауло Дибале, который грамотно сыграл на острие и открыл счет. Аргентинец мог удваивать счет, но угодил в штангу. Может быть, этого мяча и не хватило «старой синьоре», ведь в концовке Альберт Гудмундссон сравнял счет - 1:1. Тут же Войцех Щесны предотвратил второй гол, а на 90-й минуте и он был бессилен во время 11-го метрового. Доменико Кришито свой шанс не упустил - 2:1.

«Ювентус» рискует уже в этом туре пропустить на третье место «Наполи». У его соперника одно очко до спасения.