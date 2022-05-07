«Ювентус» потерял всё в матче с «Дженоа», провалив концовку

В 36-м туре Серии А «Дженоа» имел предпоследний шанс зацепиться за новый сезон. Неплохие показатели в игре с «Ювентусом» помогли генуэзцам одолеть гранда. В первом тайме Мойзе Кин упустил два отличных момента, а сразу после перерыва ассистировал Пауло Дибале, который грамотно сыграл на острие и открыл счет. Аргентинец мог удваивать счет, но угодил в штангу. Может быть, этого мяча и не хватило «старой синьоре», ведь в концовке Альберт Гудмундссон сравнял счет - 1:1. Тут же Войцех Щесны предотвратил второй гол, а на 90-й минуте и он был бессилен во время 11-го метрового. Доменико Кришито свой шанс не упустил - 2:1.
«Ювентус» рискует уже в этом туре пропустить на третье место «Наполи». У его соперника одно очко до спасения.
Протокол игры
|48'Дибала Пауло (0:1)
|(1:1) Гудмундссон Альберт87'
|(2:1) Кришито Доменико90'
Сиригу Сальваторе•Хефти Сильван•Эстигор Лео•Бани Маттиа•Кришито Доменико•Бадель Милан • 78'Гальдамес Пабло 46' (Morten Frendrup ( 46') •Мелегони Филиппо 43' 58' (Экубан Калеб ( 58') •Амири Надим•Портанова Маноло 58' (Йебоа Келвин ( 58') •Дестро Маттиа 69' (Гудмундссон Альберт ( 69')
Щесны Войцех•Куадрадо Хуан 60' (Алекс Сандро ( 60') •Ругани Даниэле • 34'Бонуччи Леонардо•Де Шильо Маттиа•Мело Артур 44' 60' (Закария Денис ( 60') •Миретти Фабио 73' (Бернардески Федерико ( 73') •Рабио Адриен•Дибала Пауло 29' 80' (Аке Марли ( 80') •Влахович Душан 74' (Мората Альваро ( 74') •Кин Мойзе
06 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".