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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» потерял всё в матче с «Дженоа», провалив концовку

07 Мая 2022 • 00:00 Комментировать (1)
Дженоа
2:1
Ювентус
окончен

В 36-м туре Серии А «Дженоа» имел предпоследний шанс зацепиться за новый сезон. Неплохие показатели в игре с «Ювентусом» помогли генуэзцам одолеть гранда. В первом тайме Мойзе Кин упустил два отличных момента, а сразу после перерыва ассистировал Пауло Дибале, который грамотно сыграл на острие и открыл счет. Аргентинец мог удваивать счет, но угодил в штангу. Может быть, этого мяча и не хватило «старой синьоре», ведь в концовке Альберт Гудмундссон сравнял счет - 1:1. Тут же Войцех Щесны предотвратил второй гол, а на 90-й минуте и он был бессилен во время 11-го метрового. Доменико Кришито свой шанс не упустил - 2:1.

«Ювентус» рискует уже в этом туре пропустить на третье место «Наполи». У его соперника одно очко до спасения.

Протокол игры  
Дженоа 2:1Ювентус
  48'Дибала Пауло (0:1)
(1:1) Гудмундссон Альберт87'   
(2:1) Кришито Доменико90'   
Сиригу СальватореХефти СильванЭстигор ЛеоБани МаттиаКришито ДоменикоБадель Милан   78'Гальдамес Пабло  46' (Morten Frendrup (  46') Мелегони Филиппо   43'  58' (Экубан Калеб (  58') Амири НадимПортанова Маноло  58' (Йебоа Келвин (  58') Дестро Маттиа  69' (Гудмундссон Альберт (  69')
Запасные: Васкес ХоанШемпер АдрианКамбьясо АндреаВодишек РокМазиелло АндреаГильоне ПаолоЭрнани АзеведоРовелла Николо
Щесны ВойцехКуадрадо Хуан  60' (Алекс Сандро (  60') Ругани Даниэле   34'Бонуччи ЛеонардоДе Шильо МаттиаМело Артур   44'  60' (Закария Денис (  60') Миретти Фабио  73' (Бернардески Федерико (  73') Рабио АдриенДибала Пауло   29'  80' (Аке Марли (  80') Влахович Душан  74' (Мората Альваро (  74') Кин Мойзе
Запасные: Пинсольо КарлоДе Лихт МаттайсПерин МаттиаКьеллини Джорджо
06 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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окончен Интер Милан 4:2 Эмполи 1.14 9.00 18.00
окончен Дженоа 2:1 Ювентус 4.10 3.30 2.00
07.05  16:00 Торино ... Наполи 3.60 3.65 2.05
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
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