Мальдини раздумывает над управляющей должностью для Ибрагимовича

Не за горами тот момент, когда шведский нападающий Златан Ибрагимович решит повесить бутсы на гвоздь, и в руководстве «Милана» уже задумались о том, как трудоустроить его на пользу клубу и после завершения игровой карьеры.

Технический директор клуба Паоло Мальдини дал понять, что сейчас раздумывает над должностью для Златана, хотя пока что четкой идеи на этот счет у него нет. Возможно, Ибрагимович мог бы стать даже вице-президентом либо клубным менеджером - ясности пока что нет, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

- Мы хотим, чтобы его будущее также было связано с нами. - пояснил Мальдини.