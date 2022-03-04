Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини раздумывает над управляющей должностью для Ибрагимовича

04 Марта 2022 • 05:39 Комментировать
Наполи
...
Милан
2.10 3.30 3.60
06.03 22:45

Не за горами тот момент, когда шведский нападающий Златан Ибрагимович решит повесить бутсы на гвоздь, и в руководстве «Милана» уже задумались о том, как трудоустроить его на пользу клубу и после завершения игровой карьеры.

Технический директор клуба Паоло Мальдини дал понять, что сейчас раздумывает над должностью для Златана, хотя пока что четкой идеи на этот счет у него нет. Возможно, Ибрагимович мог бы стать даже вице-президентом либо клубным менеджером - ясности пока что нет, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

- Мы хотим, чтобы его будущее также было связано с нами. - пояснил Мальдини.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.03  22:45 Интер Милан ... Салернитана 1.17 7.60 17.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
05:39 · Италия. Серия А
Мальдини раздумывает над управляющей должностью для Ибрагимовича
00:44 · Италия. Серия А
Дибала верит, что «Ювентус» ещё может выиграть «скудетто»
00:35 · Италия. Серия А
Дибала: «Играть в эпоху Месси и Роналду? Это облом!»
03 Марта
23:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Лацио»
23:39 · Германия. Бундеслига
«Интер» вновь интересуется Тюрамом
23:21 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» рассчитывает выкупить Торрейру
22:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Торино»
22:44 · Италия. Серия А
Кришито хочет покинуть «Дженоа» как можно скорее
21:26 · Италия. Серия А
Кайседо: «Я очень благодарен Индзаги»
20:20 · Италия. Серия А
«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном
17:34 · Италия. Серия А
Невилл: «Суперлига вернётся в новом виде»
16:59 · Италия. Серия А
Бремер попал в сферу интересов «Милана»
15:52 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с Ботманом о пятилетнем контракте
15:44 · Италия. Серия А
«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» претендуют на защитника «Торино»
15:26 · Италия. Серия А
Романьоли, Ибрагимович и еще четыре футболиста собираются уйти из «Милана» летом
Все новости
Рекомендуем