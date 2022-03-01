Леау: «Хочу, чтобы моё имя вошло в Зал Славы «Милана»

В этом сезоне Рафаэл Леау стал одним из игроков, которые определяют результат команды - он забил уже десять мячей, многие из которых принесли важнейшие очки. Леау не боится брать игру на себя даже когда кажется, что у «Милана» не все получается, и он хочет остаться в клубе - работа над новым контрактом, который свяжет португальца с «Миланом» до 2026 года, уже идет.

- Мне нравится тут, «Милан» - это мой дом. Я хочу творить историю клуба, и хочу, чтобы мое имя со временем было вписано в Зал Славы клуба. Мы уже инициировали переговоры, - цитирует Леау La Gazzetta Dello Sport.