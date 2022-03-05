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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти выбран лучшим тренером февраля в Италии

05 Марта 2022 • 06:43 Комментировать
Наполи
...
Милан
2.12 3.25 3.65
06.03 22:45

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти выбран лучшим тренером Серии А в феврале и получит специальный приз перед началом воскресного матча с «Миланом».Как уточняет ITASportPress, этот приз Спаллетти выиграл уже во второй раз по ходу сезона. Февраль его «Наполи» провел без поражений в чемпионате Италии, дважды победив и дважды сыграв вничью в четырех проведенных матчах. Правда, в то же время «Наполи» вылетел из Лиги Европы, но сделал это, достойно сыграв с «Барселоной» - и достойно проявил себя и сам Спаллетти, честно признавший, что он не смог потягаться с наставником «блауграны» Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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