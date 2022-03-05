Спаллетти выбран лучшим тренером февраля в Италии

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти выбран лучшим тренером Серии А в феврале и получит специальный приз перед началом воскресного матча с «Миланом».Как уточняет ITASportPress, этот приз Спаллетти выиграл уже во второй раз по ходу сезона. Февраль его «Наполи» провел без поражений в чемпионате Италии, дважды победив и дважды сыграв вничью в четырех проведенных матчах. Правда, в то же время «Наполи» вылетел из Лиги Европы, но сделал это, достойно сыграв с «Барселоной» - и достойно проявил себя и сам Спаллетти, честно признавший, что он не смог потягаться с наставником «блауграны» Хави.