Спаллетти: Защитники «Милана» не предоставили возможностей

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своего клуба от «Милана». Спаллетти считает, что в первые полчаса его команда играла на уровне «Милана», но затем начала постепенно сдавать позиции.

- Мы хорошо начали, получалось создавать, даже несмотря на давление соперника. Но где-то через полчаса начались проблемы, команда начала просаживаться, и во втором тайме не смогла вернуться в игру. У нас не получалось толком доставлять мяч вперед, а защита «Милана» в итоге так и не предоставила нам ни одного шанса, - заявил Спаллетти, которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.