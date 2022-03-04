Кесси отклонил предложение «Эвертона»

Английский «Эвертон» получил отказ от полузащитника «Милана» Франка Кесси.

25-летний хавбек намерен оставить «Милан» этим летом в качестве свободного агента, а фаворитом на подписание ивуарийца считается каталонская «Барселона», предложившая долгосрочное соглашение и зарплату в 6,5 млн евро за сезон.

По данным Sport, своё предложение Кесси также выслал «Эвертон», однако футболист отверг сделку, сочтя её условия недостаточно убедительными.

В нынешнем сезоне Франк Кесси отыграл за «Милан» 27 матчей, в которых забил 6 голов и отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 48 млн евро.