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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси отклонил предложение «Эвертона»

04 Марта 2022 • 11:53 Комментировать
Наполи
...
Милан
2.10 3.30 3.60
06.03 22:45

Английский «Эвертон» получил отказ от полузащитника «Милана» Франка Кесси.

25-летний хавбек намерен оставить «Милан» этим летом в качестве свободного агента, а фаворитом на подписание ивуарийца считается каталонская «Барселона», предложившая долгосрочное соглашение и зарплату в 6,5 млн евро за сезон.

По данным Sport, своё предложение Кесси также выслал «Эвертон», однако футболист отверг сделку, сочтя её условия недостаточно убедительными.

В нынешнем сезоне Франк Кесси отыграл за «Милан» 27 матчей, в которых забил 6 голов и отметился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 48 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эвертон Барселона Франк Кесси
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04.03  22:45 Интер Милан ... Салернитана 1.17 7.60 17.00
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