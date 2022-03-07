Сакки разочарован в Инсинье, но хвалит Осимхена

Ариго Сакки высоко оценил техническое мастерство нигерийского форварда в игре против «Милана».

«У Осимхена много смелости, он быстр, очень хорош технически», - отметил игру нападающего итальянский тренер.

В то же время, он указал, что Осимхен не может решить всё в одиночку. Сакки выразил разочарование игрой Зелиньски, Инсинье и Политано.

В воскресенье «Милан» в гостях выиграл у «Наполи» со счетом 1:0 и возглавил таблицу чемпионата Италии. Единственный гол забил нападающий «россонери» Оливье Жиру.