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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки разочарован в Инсинье, но хвалит Осимхена

07 Марта 2022 • 18:47 Комментировать
Наполи
0:1
Милан
окончен

Ариго Сакки высоко оценил техническое мастерство нигерийского форварда в игре против «Милана».

«У Осимхена много смелости, он быстр, очень хорош технически», - отметил игру нападающего итальянский тренер.

В то же время, он указал, что Осимхен не может решить всё в одиночку. Сакки выразил разочарование игрой Зелиньски, Инсинье и Политано.

В воскресенье «Милан» в гостях выиграл у «Наполи» со счетом 1:0 и возглавил таблицу чемпионата Италии. Единственный гол забил нападающий «россонери» Оливье Жиру.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Ариго Сакки
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