Пиоли доволен победой, но опасается «Интера»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли доволен гостевой победой над «Наполи», его команда продолжает удивительную серию хороших результатов против сильных конкурентов, теряя в то же время очки с заведомыми аутсайдерами. Поэтому фаворитом в борьбе за титул Пиоли считает по-прежнему «Интер».

- Мы получили три очка против сильного конкурента. Но главной целью остается набрать больше очков, чем в прошлом году, без привязки к «скудетто». Мы по-прежнему берем очки в матчах с конкурентами, но теряем их с командами из нижней части таблицы. Про матч со «Специей» даже говорить не хочется, он не должен был заканчиваться нашим поражением. «Интер» остается фаворитом, - приводит слова Пиоли La Gazzetta Dello Sport.