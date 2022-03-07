«Милан» переиграл в гостях «Наполи»

«Милан» добыл победу в с минимальным счетом в центральном матче двадцать восьмого тура итальянской Серии А. Победу подопечным Стефано Пиоли принёс гол Оливье Жиру, забитый на сорок девятой минуте. Французский нападающий по-хоккейному подставил ногу под не самый прицельный удар Калабрии, и мяч юркнул в сетку. Отыграться хозяева так и не сумели.

В последние пять минут на поле присутствовал и Златан Ибрагимович, сыгравший впервые за последние полтора месяца. «Милан» вернул себе лидерство в чемпионате Италии.