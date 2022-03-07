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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» переиграл в гостях «Наполи»

07 Марта 2022 • 00:57 Комментировать
Наполи
0:1
Милан
окончен

«Милан» добыл победу в с минимальным счетом в центральном матче двадцать восьмого тура итальянской Серии А. Победу подопечным Стефано Пиоли принёс гол Оливье Жиру, забитый на сорок девятой минуте. Французский нападающий по-хоккейному подставил ногу под не самый прицельный удар Калабрии, и мяч юркнул в сетку. Отыграться хозяева так и не сумели.

В последние пять минут на поле присутствовал и Златан Ибрагимович, сыгравший впервые за последние полтора месяца. «Милан» вернул себе лидерство в чемпионате Италии.

Протокол игры  
Наполи 0:1Милан
  49'Жиру Оливье (0:1)
Оспина ДавидДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир   37'Кулибали Калиду   24'Руй МариуФабиан Руис  76' (Мертенс Дрис (  76') Лоботка Станислав  82' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (  82') Политано Маттео  67' (Уна Адам (  67'   90') Зелиньски Пётр  82' (Лосано Ирвинг (  82') Инсинье Лоренцо  67' (Элмас Эльиф (  67') Осимхен Виктор   77'
Запасные: Петанья АндреаМарфелла ДавидеГулам ФаузиМерет АлексЖуан ЖезусДзаноли АлессандроДемме Диего
Меньян Майк   83'Калабрия Давиде  80' (Салемакерс Алексис (  80') Калюлю ПьерТомори ФикайоТео Эрнандес   77'Беннасер ИсмаэльТонали Сандро  68' (Ребич Анте (  68') Кесси ФранкМессьяс Жуниор  80' (Флоренци Алессандро (  80'   90') Жиру Оливье   39'  68' (Крунич Раде (  68') Леау Рафаэл  89' (Ибрагимович Златан (  89')
Запасные: Габбия МаттеоБалло-Туре ФодеКастильехо СамуэльДиас БраимМальдини ДаниэльТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
06 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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окончен Ювентус 1:0 Специя 1.25 5.70 14.00
окончен Наполи 0:1 Милан 2.15 3.25 3.60
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