«Милан» переиграл в гостях «Наполи»

«Милан» добыл победу в с минимальным счетом в центральном матче двадцать восьмого тура итальянской Серии А. Победу подопечным Стефано Пиоли принёс гол Оливье Жиру, забитый на сорок девятой минуте. Французский нападающий по-хоккейному подставил ногу под не самый прицельный удар Калабрии, и мяч юркнул в сетку. Отыграться хозяева так и не сумели.
В последние пять минут на поле присутствовал и Златан Ибрагимович, сыгравший впервые за последние полтора месяца. «Милан» вернул себе лидерство в чемпионате Италии.
Протокол игры
|49'Жиру Оливье (0:1)
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир • 37'Кулибали Калиду • 24'Руй Мариу•Фабиан Руис 76' (Мертенс Дрис ( 76') •Лоботка Станислав 82' (Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 82') •Политано Маттео 67' (Уна Адам ( 67' ) • 90'Зелиньски Пётр 82' (Лосано Ирвинг ( 82') •Инсинье Лоренцо 67' (Элмас Эльиф ( 67') •Осимхен Виктор 77'
Меньян Майк • 83'Калабрия Давиде 80' (Салемакерс Алексис ( 80') •Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Тео Эрнандес • 77'Беннасер Исмаэль•Тонали Сандро 68' (Ребич Анте ( 68') •Кесси Франк•Мессьяс Жуниор 80' (Флоренци Алессандро ( 80' ) • 90'Жиру Оливье 39' 68' (Крунич Раде ( 68') •Леау Рафаэл 89' (Ибрагимович Златан ( 89')
06 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".