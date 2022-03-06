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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли подтвердил, что Ибрагимович может вернуться на поле уже в матче с «Наполи»

06 Марта 2022 • 01:18 Комментировать
Наполи
...
Милан
3.80 3.80 1.80
Через 21 ч. 16 мин.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович возвращается в строй и, скорее всего, сыграет против «Наполи». Это заявил главный тренер итальянского клуба Стефано Пиоли, по словам которого, «Златану уже намного лучше». Не факт, правда, что Ибрагимович выйдет на поле, но даже его присутствие на скамейке запасных может серьезно помочь команде.

- Златан, скорее всего, сможет сыграть - цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.

В последний раз Ибрагимович появлялся на поле 23 января в игре против «Ювентуса» - он получил травму и был заменен еще в первом тайме. Та встреча закончилась нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Наполи Стефано Пиоли
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НАПОЛИ МИЛАН
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