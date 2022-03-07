Пиоли о Жиру: Нам нужны были такие профессионалы

Наставник «Милана» Стефано Пиоли в разговоре с журналистами высказался по поводу игры французского форварда Оливье Жиру.

Пиоли сказал, что прошлым летом миланская команда хотела подписать игрока, который любит побеждать и знает, как достигать этих целей. Стефано отметил, что «Милану» нужны были такие профессионалы, как Жиру. Тренер добавил, что голы француза в важных матчах очень впечатляют.

Напомним, что Оливье Жиру принёс «россонери» гостевую победу над «Наполи» со счётом 1:0. «Милан» в итоге вышел на первую строчку в итальянском чемпионате.