Леау: Моя цель - уровень Мбаппе и Роналду

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау ставит своей целью выйти на уровень Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду, то есть стать одним из лучших в Европе. В нынешнем сезоне Леау добился безусловного прогресса, за который очень благодарен тренеру «Милана» - Стефано Пиоли.

- Несмотря на сложности, Пиоли придал мне уверенности в себе и сделал меня твердым основным игроком. Я стал другим ментально, и это тоже благодаря ему, он всегда мне говорил, что мне не хватает менталитета победителя и что если я хочу достичь уровня Мбаппе или Роналду, то должен изменить менталитет. Я внимательно слушал его и в какой-то момент в голове что-то изменилось и я сказал себе, что теперь могу показать всем, как я на самом деле могу играть, - заявил Леау, слова которого цитирует Dazn.