Капитан «Милана» пропустит матч с «Наполи»

Итальянский защитник «Милана» Алессио Романьоли из-за травмы, полученной в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером», вынужден будет пропустить поединок Серии А с «Наполи».

По информации Football Italia, 27-летний итальянский футболист в середине первого тайма получил повреждение левого бедра и не смог продолжить встречу с «Интером». Вместо капитана «Милана» на поле появился Пьер Калулу. Романьоли не успеет полностью восстановиться, так что предстоящий поединок с «Наполи» защитник вынужден будет пропустить.

Напомним, что в первом матче Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли в нулевую ничью.