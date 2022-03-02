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Чемпионат Италии. Серия А

Капитан «Милана» пропустит матч с «Наполи»

02 Марта 2022 • 08:30 Комментировать
Наполи
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Милан
2.15 3.25 3.55
06.03 22:45

Итальянский защитник «Милана» Алессио Романьоли из-за травмы, полученной в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером», вынужден будет пропустить поединок Серии А с «Наполи».

По информации Football Italia, 27-летний итальянский футболист в середине первого тайма получил повреждение левого бедра и не смог продолжить встречу с «Интером». Вместо капитана «Милана» на поле появился Пьер Калулу. Романьоли не успеет полностью восстановиться, так что предстоящий поединок с «Наполи» защитник вынужден будет пропустить.

Напомним, что в первом матче Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли в нулевую ничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Наполи Алессио Романьоли
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