Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Папен: «Леау напоминает меня самого»

06 Марта 2022 • 19:05 Комментировать
Наполи
...
Милан
3.80 3.80 1.80
Через 2 ч. 52 мин.

Бывший французский нападающий Жан-Пьер Папен внимательно следит за играми «Милана», в котором провел три года в первой половине 90-х годов прошлого столетия. В составе нынешнего «Милана» Папен особо выделил португальца Рафаэля Леау, который в этом сезоне наконец-то раскрылся с лучшей стороны.

- Я слышал, что Леау напоминает Пиоли игру Анри, но мне кажется, что он, скорее, напоминает меня. Я жду, что он продолжит прогрессировать, хотя он уже и сейчас крайне хорош, - заявил Папен, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне Леау записал на свой счет уже восемь забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Дженоа 0:0 Эмполи 2.50 3.45 2.80
окончен Венеция 1:4 Сассуоло 3.35 3.45 2.17
окончен Фиорентина 1:1 Верона 1.98 3.55 3.80
окончен Болонья 0:0 Торино 2.95 3.15 2.55
06.03  20:00 Ювентус ... Специя 1.28 5.80 11.00
06.03  22:45 Наполи ... Милан 2.16 3.65 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
19:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» – «Специя»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на матч со «Специей»
19:05 · Италия. Серия А
Папен: «Леау напоминает меня самого»
12:36 · Италия. Серия А
«Интер» может предложил контракт Дибале
11:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» может снизить зарплату Дибалы из-за его частых травм
06:55 · Италия. Серия А
Сарри: «Мы уже давно хорошо играем»
01:55 · Италия. Серия А
Иммобиле в шаге от рекорда
01:18 · Италия. Серия А
Пиоли подтвердил, что Ибрагимович может вернуться на поле уже в матче с «Наполи»
05 Марта
20:13 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Милан», может, и сильнее - но мы более мотивированы»
19:45 · Италия. Серия А
Миранчук включён в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ромой»
19:30 · Италия. Серия А
«Рома» – «Аталанта»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
19:26 · Италия. Серия А
«Лацио» возобновляет интерес к Кепе
19:26 · Италия. Серия А
Одриосолу обокрали - украдена медаль за победу в Лиге чемпионов-2020
19:03 · Италия. Серия А
Кларенс Зеедорф принял ислам
18:31 · Италия. Серия А
Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на матч с «Вероной»
Все новости
Рекомендуем