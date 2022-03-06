Папен: «Леау напоминает меня самого»

Бывший французский нападающий Жан-Пьер Папен внимательно следит за играми «Милана», в котором провел три года в первой половине 90-х годов прошлого столетия. В составе нынешнего «Милана» Папен особо выделил португальца Рафаэля Леау, который в этом сезоне наконец-то раскрылся с лучшей стороны.

- Я слышал, что Леау напоминает Пиоли игру Анри, но мне кажется, что он, скорее, напоминает меня. Я жду, что он продолжит прогрессировать, хотя он уже и сейчас крайне хорош, - заявил Папен, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне Леау записал на свой счет уже восемь забитых мячей.