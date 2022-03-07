Пиоли: «Фаворитом в борьбе за чемпионство по-прежнему остаётся «Интер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги матча 28-го тура Серии А, в котором его подопечные смогли минимально обыграть «Наполи» (1:0).

«Мы добыли три важных очка. «Милан» сегодня обыграл крепкую команду, которая доставила нам много проблем.

Фаворитом в борьбе за чемпионство по-прежнему остаётся «Интер», ведь они являются действующими чемпионами», — передаёт слова Пиоли Football Italia.

В текущем чемпионате Италии «Милан» идёт на первом месте с 60 очками. Ближайший преследователь «Интер» имеет 58 очков и матч в запасе.