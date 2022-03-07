Сакки: «Милан» может сохранить лидерство в Серии А до конца сезона»

В центральном матче двадцать восьмого тура чемпионата Италии «Милан» сумел переиграть в гостевом матче «Наполи» благодаря единственному голу французского нападающего Оливье Жиру. В результате «Милан» поднялся на первое место в турнирной таблице, хотя у «Интера» на одно потерянное очко меньше. Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, с именем которого связан самый славный период в истории клуба, считает, что «Милан» может сохранить первое место до конца сезона.

- Прекрасная игра. Команда отлично защищалась, а Эрнандес и Леау терзали оборону соперника. Хорош был и Бенассер, отлично раздавал мячи и работал в прессинге. Знаете, я думаю, что эта команда может сохранить первое место до конца сезона, - заявил Сакки, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.