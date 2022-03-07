Спалетти не планирует уходить из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти, после поражения от «Малана» (0:1) в матче 28-го тура итальянской Серии А, прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

«Если тренер не справляется с давлением, ему нужно уходить. Уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировки. Если вы решили, что я ухожу, вы ошиблись», — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

На данный момент неаполитанцы занимают 3-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Милана» составляет 3 очка.

Спалетти возглавил «Наполи» в мае прошлого года. Также специалист имеет опыт работы в российском чемпионате. С 2009 по 2014 годы итальянец возглавлял «Зенит», с которым дважды выигрывал чемпионат Росси (в 2010 и 2012 годах).