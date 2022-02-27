Ибрагимович не уйдёт без трофея

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал понять, что будет выступать как минимум до той поры, когда ему удастся выиграть трофей. Ибрагимовичу уже сорок лет, но он все еще активен и не намерен пока что уходить.

Ранее мы уже сообщали, что Ибрагимович хочет отыграть еще как минимум один полный сезон. В нынешнем году у «Милана» есть шансы на победу в чемпионате Италии, хотя команда и теряет часто очки в матчах с аутсайдерами.

- Я по-прежнему активен и связываю будущее с футболом. Обидно, что из-за травмы пришлось пропустить несколько матчей. Мы многого добились с моего возвращения в «Милан», но нет трофеев, и это проблема. Я хочу выиграть трофей, - заявил Ибрагимович, слова которого приводит итальянский репортер Николо Скира.