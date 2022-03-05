Спаллетти: «Милан», может, и сильнее - но мы более мотивированы»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти поделился своими ожиданиями от грядущего матча с «Миланом», который станет главным в программе двадцать восьмого тура итальянской Серии А. Он высоко ценит путь, который проделали за последние годы подопечные Стефано Пиоли.

- Должен похвалить «Милан» за все, что было сделано до сих пор Пиоли, он усилил клуб, который заслуживает борьбы за самые высокие места. Они, к тому же, играют в футбол, который импонирует мне и который похож на наш. Но, может, «Милан» и сильнее, но мы более мотивированы. Это будет незабываемый игровой вечер, я уверен, - считает Спаллетти, слова которого цитирует ITASportPress.