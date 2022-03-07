Жиру: «Надеюсь выиграть что-нибудь в этом сезоне»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру забил победный мяч в игре с «Наполи» и подтвердил репутацию специалиста по важным мячам - его гол принес три очка в имевшей большое значение встрече. «Милан» удержал победу и вышел в лидеры чемпионата. Француз надеется, что ему удастся выиграть что-нибудь с «Миланом» по итогам сезона.

- Это была важная победа, ведь мы сражались с прямым соперником в борьбе за «скудетто». Мы заслужили этот успех. Я всегда стараюсь быть в нужное время в нужном месте в штрафной площадке. Мы сражаемся в чемпионате, сражаемся в Кубке Италии. Мы амбициозны. Не хочу загадывать, но хотелось бы что-то выиграть в этом сезоне, - заявил Жиру, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.