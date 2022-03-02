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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини поддержал амбиции Ибрагимовича

02 Марта 2022 • 07:14 Комментировать
Наполи
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Милан
2.15 3.25 3.55
06.03 22:45

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал понять, что не хотел бы завершать карьеру, не выиграв «скудетто» с «Миланом» еще раз, и надеется на то, что это получится сделать уже в этом сезоне. Директор «Милана» Паоло Мальдини разделяет амбиции Ибрагимовича. Помимо чемпионата, «Милан» продолжает борьбу в Кубке Италии.

- Он - победитель, и это правильно, что он так говорит. Может, мы победим уже в этом сезоне. К тому же, разве кто-то сказал, что у него нет будущего с нами? Сейчас он должен вернуться в строй, а потом будет видно, - заявил Мальдини, слова которого приводит pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Паоло Мальдини
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НАПОЛИ МИЛАН
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