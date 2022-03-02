Мальдини поддержал амбиции Ибрагимовича

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал понять, что не хотел бы завершать карьеру, не выиграв «скудетто» с «Миланом» еще раз, и надеется на то, что это получится сделать уже в этом сезоне. Директор «Милана» Паоло Мальдини разделяет амбиции Ибрагимовича. Помимо чемпионата, «Милан» продолжает борьбу в Кубке Италии.

- Он - победитель, и это правильно, что он так говорит. Может, мы победим уже в этом сезоне. К тому же, разве кто-то сказал, что у него нет будущего с нами? Сейчас он должен вернуться в строй, а потом будет видно, - заявил Мальдини, слова которого приводит pianetamilan.it.