«Милан» и «Наполи» объявили свои стартовые составы

Поединок между «Наполи» и «Миланом» в рамках двадцать восьмого тура итальянской Серии А станет центральным событием тура, и начнется он в 22:45 по московскому времени. Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти объявили стартовые составы своих команд на игру. Златан

«Милан»: Миньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Тонали, Бенасер, Мессиас, Кесси, Леау, Жиру.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Марио Руи, Фабиан, Лоботка, Политано, Зьелински, Инсинье, Осимхен.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Милан» - третье, но очков у них поровну.