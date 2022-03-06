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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Наполи» объявили свои стартовые составы

06 Марта 2022 • 22:14 Комментировать
Наполи
0:0
Милан
3.80 3.80 1.80
1-й тайм

Поединок между «Наполи» и «Миланом» в рамках двадцать восьмого тура итальянской Серии А станет центральным событием тура, и начнется он в 22:45 по московскому времени. Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти объявили стартовые составы своих команд на игру. Златан

«Милан»: Миньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Тонали, Бенасер, Мессиас, Кесси, Леау, Жиру.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Марио Руи, Фабиан, Лоботка, Политано, Зьелински, Инсинье, Осимхен.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Милан» - третье, но очков у них поровну.

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Милан Наполи
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окончен Венеция 1:4 Сассуоло 3.35 3.45 2.17
окончен Фиорентина 1:1 Верона 1.98 3.55 3.80
окончен Болонья 0:0 Торино 2.95 3.15 2.55
окончен Ювентус 1:0 Специя 1.25 5.70 14.00
Идет 14 минута Наполи 0:0 Милан 2.16 3.65 3.30
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Сегодня, 06 Марта
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