Новобранец «Торино» порвал кресты через два дня после присоединения к клубу

Что такое неудачная покупка, показал пример «Торино» - клуб потерял на длительный срок взятого в аренду у «Лацио» Мохамеда Фареса, об аренде которого мы сообщали буквально в субботу. Но, не иначе как желая показать себя новым работодателям, Фарес получил тяжелую травму на первой же тренировке с клубом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Срок аренды был рассчитан до конца сезона, но травма крестообразных связок, как правило, выводит игрока из строя как минимум на полгода, так что алжирец с французским паспортом вряд ли вылечится до окончания срока аренды.