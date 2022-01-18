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Чемпионат Италии. Серия А

Новобранец «Торино» порвал кресты через два дня после присоединения к клубу

18 Января 2022 • 22:07 Комментировать
Лацио
...
Аталанта
3.00 3.65 2.25
22.01 22:45

Что такое неудачная покупка, показал пример «Торино» - клуб потерял на длительный срок взятого в аренду у «Лацио» Мохамеда Фареса, об аренде которого мы сообщали буквально в субботу. Но, не иначе как желая показать себя новым работодателям, Фарес получил тяжелую травму на первой же тренировке с клубом, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Срок аренды был рассчитан до конца сезона, но травма крестообразных связок, как правило, выводит игрока из строя как минимум на полгода, так что алжирец с французским паспортом вряд ли вылечится до окончания срока аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино Мохамед Фарес
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