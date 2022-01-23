​Миранчука пришлось менять из-за травмы

Судя по всему, Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте» на вторую часть сезона. Говорят, что у конкурента россиянина в лице Йосипа Иличича снова проявились проблемы с психикой, поэтому Джан Пьеро Гасперини будет предоставлять Миранчуку больше игрового времени.

В субботу Миранчук вышел на игру Серии А против «Лацио» с первых минут. Россиянин старался, но отметиться результативным действием ему не удалось. Проведя на поле 70 минут, Миранчук был заменён. У россиянина возникли проблемы в области задней поверхности бедра. Степень серьёзности травмы должна стать известна в ближайшее время.

Следить за концовкой игры между «Лацио» и «Аталантой» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.