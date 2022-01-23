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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчука пришлось менять из-за травмы

23 Января 2022 • 00:24 Комментировать
Лацио
0:0
Аталанта
окончен

Судя по всему, Алексей Миранчук остаётся в «Аталанте» на вторую часть сезона. Говорят, что у конкурента россиянина в лице Йосипа Иличича снова проявились проблемы с психикой, поэтому Джан Пьеро Гасперини будет предоставлять Миранчуку больше игрового времени.

В субботу Миранчук вышел на игру Серии А против «Лацио» с первых минут. Россиянин старался, но отметиться результативным действием ему не удалось. Проведя на поле 70 минут, Миранчук был заменён. У россиянина возникли проблемы в области задней поверхности бедра. Степень серьёзности травмы должна стать известна в ближайшее время.

Следить за концовкой игры между «Лацио» и «Аталантой» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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окончен Интер Милан 2:1 Венеция 1.10 9.80 23.00
окончен Лацио 0:0 Аталанта 2.60 3.70 2.70
23.01  14:30 Кальяри ... Фиорентина 5.20 4.20 1.64
23.01  17:00 Специя ... Сампдория 2.75 3.40 2.65
23.01  17:00 Наполи ... Салернитана 1.16 8.40 18.00
23.01  17:00 Торино ... Сассуоло 2.14 3.65 3.35
23.01  20:00 Эмполи ... Рома 3.95 4.20 1.83
23.01  22:45 Милан ... Ювентус 2.70 3.35 2.70
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