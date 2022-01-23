«Лацио» с «Аталантой» выдали невесёлые нули, Миранчук травмировался

В одном из главных матчей тура играли «Лацио» с «Аталантой». Команды провалили первый тайм, и моменты начали создаваться только в заключительной трети поединка. Маттиа Дзакканьи зарядил в штангу со средней дистанции, после чего гости ответили парой ударов Алексея Миранчука. Россиянина все же заменили на 71-й минуте из-за полученного еще в первом тайме повреждения бедра. После этого у Адама Марушича был шанс, но мяч полетел выше.

В итоге закономерные нули, «Аталанта» остается четвертой, «Лацио» - шестым.