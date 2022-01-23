«Лацио» с «Аталантой» выдали невесёлые нули, Миранчук травмировался

В одном из главных матчей тура играли «Лацио» с «Аталантой». Команды провалили первый тайм, и моменты начали создаваться только в заключительной трети поединка. Маттиа Дзакканьи зарядил в штангу со средней дистанции, после чего гости ответили парой ударов Алексея Миранчука. Россиянина все же заменили на 71-й минуте из-за полученного еще в первом тайме повреждения бедра. После этого у Адама Марушича был шанс, но мяч полетел выше.
В итоге закономерные нули, «Аталанта» остается четвертой, «Лацио» - шестым.
Протокол игры
Стракоша Томас•Хюсай Эльсейд 69' (Лаццари Мануэль ( 69') •Луис Фелипе•Патрик•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва•Альберто Луис 79' (Башич Тома ( 79') •Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Муссо Хуан•Джимсити Берат•Демирал Мерих•Паломино Хосе•Дзаппакоста Давиде • 39'Скальвини Джорджио 61' (Меле Йоаким ( 61') •Фройлер Ремо•Пеццелла Джузеппе • 33'Пессина Маттео•Миранчук Алексей 71' (Толой Рафаэл ( 71' ) • 84'Пикколи Роберто
22 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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