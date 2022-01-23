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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент рассказал о травме Миранчука

23 Января 2022 • 13:12 Комментировать
Лацио
0:0
Аталанта
окончен

Алексей Миранчук в субботу попал в стартовый состав «Аталанты», но не доиграл матч против «Лацио» до конца. Проведя на поле 70 минут, россиянин был заменён по причине травмы.

Агент Миранчука Вадим Шпинев высказался о состоянии полузащитника. По его словам для sport24, Алексей, скорее всего, столкнулся с воспалением в задней поверхности бедра. При этом для более точного диагноза нужно ждать результаты медицинского обследования. В настоящий момент сроки восстановления Миранчука неизвестны.

Напомним, что матч итальянской Серии А между «Аталантой» и «Лацио» завершился вничью со счётом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинев
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