Сарри: «Нам не хватало остроты»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги матча итальянской Серии А против «Аталанты», завершившегося вничью (0:0).

«У «Аталанты» были серьёзные проблемы, но нам тоже не хватало пяти игроков. А ещё два игрока начали тренироваться только вчера после 10-дневного перерыва. По сути, нам не хватало семерых футболистов.

Мы хорошо атаковали до последней трети поля. Там нам не хватало остроты. «Аталанте» не хватало основных игроков, но при этом у них были основные защитники, поэтому они полностью сосредоточились на нашей нейтрализации», - высказался Сарри для Sky Sport Italia.