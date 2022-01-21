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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Лацио» не стремится в Лигу чемпионов»

21 Января 2022 • 17:56 Комментировать
Лацио
...
Аталанта
3.00 3.65 2.25
22.01 22:45

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что его клуб не нацелен на попадание в Лигу чемпионов. Приоритетной задачей для римлян является командный рост и совершенствование игры.

«Я не знаю, есть ли у нас шанс попасть в Лигу чемпионов. Сейчас перед нами в первую очередь стоят другие задачи. Мы должны расти. Мы становимся лучше, но нам нужно быть более последовательными. Результат зависит от мелких деталей», – цитирует Сарри Football Italia.

На данный момент «Лацио» идёт на восьмом месте в чемпионате Италии. От зоны Лиги чемпионов римлян отделяет 7 очков. Это при том, что у четвёртой «Аталанты» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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