Сарри: «Лацио» не стремится в Лигу чемпионов»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что его клуб не нацелен на попадание в Лигу чемпионов. Приоритетной задачей для римлян является командный рост и совершенствование игры.

«Я не знаю, есть ли у нас шанс попасть в Лигу чемпионов. Сейчас перед нами в первую очередь стоят другие задачи. Мы должны расти. Мы становимся лучше, но нам нужно быть более последовательными. Результат зависит от мелких деталей», – цитирует Сарри Football Italia.

На данный момент «Лацио» идёт на восьмом месте в чемпионате Италии. От зоны Лиги чемпионов римлян отделяет 7 очков. Это при том, что у четвёртой «Аталанты» есть игра в запасе.