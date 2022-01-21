Миранчук пока не согласился перейти в «Дженоа»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ещё не дал своего согласия на переход в «Дженоа», который по потерянным очкам занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

По сообщениям Sky Sports Italia, между клубами достигнуто принципиальное согласие о переходе игрока на правах аренды с возможностью выкупа. Единственным препятствием является то, что сам футболист пока ещё не уверен, стоит ли ему присоединяться к «Дженоа».

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался отпускать полузащитника посреди сезона.