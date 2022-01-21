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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук пока не согласился перейти в «Дженоа»

21 Января 2022 • 14:54 Комментировать
Дженоа
...
Удинезе
3.60 3.25 2.15
22.01 17:00

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ещё не дал своего согласия на переход в «Дженоа», который по потерянным очкам занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

По сообщениям Sky Sports Italia, между клубами достигнуто принципиальное согласие о переходе игрока на правах аренды с возможностью выкупа. Единственным препятствием является то, что сам футболист пока ещё не уверен, стоит ли ему присоединяться к «Дженоа».

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался отпускать полузащитника посреди сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Алексей Миранчук
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