На днях стало известно, что московский ЦСКА проявляет предметный интерес к нападающему «Лацио» Ведату Мурики. Однако подписать форварда «армейцам» могут помешать представители английской Премьер-лиги.

Как свидетельствует издание La Repubblica, в борьбу за футболиста включились «Лидс» и «Вест Бромвич». Также Мурики ранее получал предложение перебраться в «Халл Сити», выступающим в Чемпионшипе.

Согласно предварительным данным, ЦСКА готов был отдать за 27-летнего игрока около десяти миллионов евро. К слову, на счету Мурики всего два гола в 48 матчах за «Лацио» с момента его переезда в Италию.