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Чемпионат Италии. Серия А

Иличич снова впал в депрессию и пропускает матчи «Аталанты»

21 Января 2022 • 23:47 Комментировать
Лацио
...
Аталанта
3.20 3.60 2.15
Через 22 ч. 32 мин.

Итальянским журналистам удалось разузнать, почему полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич отсутствовал в заявке команды в двух предыдущих матчах против «Интера» и «Венеции». Согласно предоставленным данным, футболист снова испытывает определенные психологические проблемы.

По информации La Repubblica, словенец опять впал в депрессию и не может должным образом подготавливаться к официальным поединкам. Отмечается, что трудности игрока являются хроническими.

Подобное с Иличичем в последний раз случалось в 2019 году во время первой волны коронавируса, тогда он переживал из-за расставания с супругой. Что стало причиной расстройства сейчас – пока не известно.

«Аталанта» в свою очередь рассчитывает на скорейшее возвращение игрока, но при этом не исключает продажу плеймейкера до конца трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Йосип Иличич
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ЛАЦИО АТАЛАНТА
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