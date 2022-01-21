Иличич снова впал в депрессию и пропускает матчи «Аталанты»

Итальянским журналистам удалось разузнать, почему полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич отсутствовал в заявке команды в двух предыдущих матчах против «Интера» и «Венеции». Согласно предоставленным данным, футболист снова испытывает определенные психологические проблемы.

По информации La Repubblica, словенец опять впал в депрессию и не может должным образом подготавливаться к официальным поединкам. Отмечается, что трудности игрока являются хроническими.

Подобное с Иличичем в последний раз случалось в 2019 году во время первой волны коронавируса, тогда он переживал из-за расставания с супругой. Что стало причиной расстройства сейчас – пока не известно.

«Аталанта» в свою очередь рассчитывает на скорейшее возвращение игрока, но при этом не исключает продажу плеймейкера до конца трансферного окна.