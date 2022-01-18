Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

«Если Миранчука зовут в «Дженоа», значит, там на него рассчитывают. Это говорит о том, что там он будет получать много игрового времени. Понятно, что «Аталанта» борется за самые высокие места, но, к сожалению, Алексей получает там очень мало игрового времени. Тут получается палка о двух концах. Либо получаешь игровое время, но вместе с клубом борешься за выживание в чемпионате, либо получаешь игровое время в малом количестве, но твоя команда борется за призовое место. Ему надо выбрать тут. Но думаю, что нужно играть и проявлять себя. Думаю, для Миранчука играть в «Дженоа» лучше, чем протирать лавку в «Аталанте».

Можно ли сказать, что «Аталанта» - не клуб Миранчука? Сложно сказать. Он пришёл в играющую команду, которая демонстрирует хороший футбол. Задача была вписаться в эту схему, привыкнуть к требованиям. Тренерский штаб, наверное, видя его работу на тренировках, отдавал предпочтение более проверенным игрокам, которые играли уже больше. В каждом матче был вопрос, довериться ли Миранчуку. К сожалению, часто решения принимались не в его пользу. А в «Дженоа» рассчитывают, что он поможет клубу. Тут нужно сделать шаг назад, проявить себя, чтобы потом подняться на более высокий уровень», - сказал Кирьяков.