Шевченко нарушил тишину после отставки с должности главного тренера «Дженоа»

Андрей Шевченко лишь спустя пару дней выступил с комментариями по поводу своего увольнения из «Дженоа». Примечательно, что украинский специалист обратился к представителям команды, призвав их сохранить прописку в высшем дивизионе ради болельщиков, посещающих стадион «Луиджи Феррарис».

«В течение этих двух месяцев мы с тренерским штабом сделали все, что могли. Главное, чтобы не стыдно было смотреть в зеркало – считаю, что могу это делать. Желаю «Дженоа» достичь своих целей – попытайтесь спасти место в Серии А ради тех ребят, что постоянно создают невероятную атмосферу во время домашних матчей», - приводит слова Шевченко издание TuttoSport.