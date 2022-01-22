«Интер» заинтересовался ветераном эквадорского футбола

Фелипе Кайседо из «Дженоа» попал на радар лидера итальянского чемпионата - миланского «Интера». Приобретение Кайседо «пробивает» Симоне Индзаги, высоко ценящий футболиста со времен совместной работы в «Лацио» (Кайседо выступал там в период 2017-2021). Правда, речь идет об арендном соглашении, Кайседо нужен команде временно, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В атаке «Интера» выбыл из строя Хоакин Корреа, а Эдин Джеко уже давно не «несет яйца» (последний гол он забил в начале декабря), Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес - этого мало для того чтобы бороться в Серии А за «скудетто» и продолжать выступления в Лиге чемпионов.

Кайседо известен и по выступлениям за московский «Локомотив» - в период 2011-2013 он сыграл за московский клуб 52 матча, забив 11 голов.