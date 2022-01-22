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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» заинтересовался ветераном эквадорского футбола

22 Января 2022 • 00:46 Комментировать
Дженоа
...
Удинезе
3.60 3.25 2.15
Через 15 ч. 13 мин.

Фелипе Кайседо из «Дженоа» попал на радар лидера итальянского чемпионата - миланского «Интера». Приобретение Кайседо «пробивает» Симоне Индзаги, высоко ценящий футболиста со времен совместной работы в «Лацио» (Кайседо выступал там в период 2017-2021). Правда, речь идет об арендном соглашении, Кайседо нужен команде временно, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В атаке «Интера» выбыл из строя Хоакин Корреа, а Эдин Джеко уже давно не «несет яйца» (последний гол он забил в начале декабря), Лаутаро Мартинес  и Алексис Санчес - этого мало для того чтобы бороться в Серии А за «скудетто» и продолжать выступления в Лиге чемпионов.

Кайседо известен и по выступлениям за московский «Локомотив» - в период 2011-2013 он сыграл за московский клуб 52 матча, забив 11 голов.

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Интер Милан Дженоа Фелипе Кайседо трансферы футбола - зима 2022
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22.01  17:00 Дженоа ... Удинезе 3.40 3.35 2.23
22.01  20:00 Интер Милан ... Венеция 1.11 10.00 27.00
22.01  22:45 Лацио ... Аталанта 3.10 3.75 2.21
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