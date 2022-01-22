Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бехрами покинул «Дженоа»

22 Января 2022 • 03:30 Комментировать
Дженоа
...
Удинезе
3.60 3.25 2.15
Через 12 ч. 3 мин.

Бывший полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами расторг контракт с «Дженоа».

36-летний Бехрами расторг контракт с клубом из Генуи по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Дженоа».

Напомним, что бывший полузащитник сборной Швейцарии выступал за итальянский клуб с января 2020 года, в «Дженоа» Бехрами пришёл на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Валон Бехрами провёл за «Дженоа» в Серии А десять матчей и не отметился результативными действиями.

За сборную Швейцарии, куда Бехрами давно не вызывается, центральный полузащитник выступал с октября 2005 года. За национальную команду Валон провёл 83 матча и забил два гола.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Валон Бехрами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ДЖЕНОА УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Верона 2:1 Болонья 1.90 3.60 4.00
22.01  17:00 Дженоа ... Удинезе 3.40 3.35 2.23
22.01  20:00 Интер Милан ... Венеция 1.11 10.00 27.00
22.01  22:45 Лацио ... Аталанта 3.10 3.75 2.21
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
04:22 · Италия. Серия А
Леао объяснил, как добился прогресса
03:48 · Италия. Серия А
«Сассуоло» взял в аренду форварда молодёжной сборной Норвегии
03:41 · Италия. Серия А
«Монца» взяла в аренду форварда «Эмполи»
03:30 · Италия. Серия А
Бехрами покинул «Дженоа»
01:08 · Италия. Серия А
«Милан» готовит летнее предложение по Ботману
01:01 · Италия. Серия А
«Милан» обхаживает защитника «Порту»
00:52 · Италия. Серия А
«Рома» и «Милан» поборются за полузащитника «Марселя» слухи
00:46 · Италия. Серия А
«Интер» заинтересовался ветераном эквадорского футбола
00:44 · Италия. Серия А
«Верона» одержала волевую победу над «Болоньей»
00:38 · Англия. Премьер-лига
В Италии сообщили, что «Челси» летом готов сделать всё возможное ради трансфера де Лихта слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
Переход Влаховича в «Арсенал» становится всё менее вероятным 1
21 Января
23:47 · Италия. Серия А
Иличич снова впал в депрессию и пропускает матчи «Аталанты»
23:35 · Италия. Серия А
Дзамбротта оценил перспективы своих любимых клубов в текущем сезоне
22:41 · Италия. Серия А
Бернардески может сменить «Ювентус» на другой топ-клуб Серии А слухи
22:33 · Италия. Серия А
Матч «Лацио» - «Аталанта» находится под угрозой срыва из-за COVID-19
Все новости
Рекомендуем