Бехрами покинул «Дженоа»

Бывший полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами расторг контракт с «Дженоа».

36-летний Бехрами расторг контракт с клубом из Генуи по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Дженоа».

Valon #Behrami ha risolto il suo contratto con il Genoa.



Grazie di tutto, Valon! pic.twitter.com/W6le0WbfVq — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 21, 2022

Напомним, что бывший полузащитник сборной Швейцарии выступал за итальянский клуб с января 2020 года, в «Дженоа» Бехрами пришёл на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Валон Бехрами провёл за «Дженоа» в Серии А десять матчей и не отметился результативными действиями.

За сборную Швейцарии, куда Бехрами давно не вызывается, центральный полузащитник выступал с октября 2005 года. За национальную команду Валон провёл 83 матча и забил два гола.