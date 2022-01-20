Пресс-служба «Дженоа» объявила имя главного тренера команды, им стал немецкий наставник Александер Блессин. Контракт с 49-летним специалистом заключен сроком вплоть до 2024 года. Блессин ранее работал с такими клубами, как бельгийский «Остенде», а также тренировал молодежку немецкого «РБ Лейпцига».
«Дженоа» переживает беспрецедентный кризис, из 22 матчей в Серии А команда выиграла только одну игру и занимает предпоследнее место в чемпионате Италии. Команда не вылетала из Серии А пятнадцать лет, но пока что все идет к тому, что клубу не удастся спастись.
Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 19, 2022
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