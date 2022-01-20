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Чемпионат Италии. Серия А

Главным тренером «Дженоа» стал немец официально

20 Января 2022 • 00:38 Комментировать
Дженоа
...
Удинезе
3.60 3.25 2.15
22.01 17:00

Пресс-служба «Дженоа» объявила имя главного тренера команды, им стал немецкий наставник Александер Блессин. Контракт с 49-летним специалистом заключен сроком вплоть до 2024 года. Блессин ранее работал с такими клубами, как бельгийский «Остенде», а также тренировал молодежку немецкого «РБ Лейпцига».

«Дженоа» переживает беспрецедентный кризис, из 22 матчей в Серии А команда выиграла только одну игру и занимает предпоследнее место в чемпионате Италии. Команда не вылетала из Серии А пятнадцать лет, но пока что все идет к тому, что клубу не удастся спастись.

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Дженоа Блессин Алексанер
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