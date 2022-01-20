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Чемпионат Италии. Серия А

Новый тренер «Дженоа» уверен в «долгосрочном сотрудничестве с клубом»

20 Января 2022 • 05:27 Комментировать
Дженоа
...
Удинезе
3.60 3.25 2.15
22.01 17:00

Как мы уже сообщали, новым тренером «Дженоа» в итоге стал немецкий специалист Александер Блессин. Ради возможности поработать в большом чемпионате Блессин без раздумий расстался с бельгийским «Остенде», руководство которого и не стало чинить особых препятствий, пожелав ему удачи.

 - Мы знали, что рано или поздно это случится, - пояснило руководство «Остенде», цитируемое La Gazzetta Dello Sport.

Блессин надеется, что ему не придется сожалеть и заявил, что рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с клубом.

 - Все решилось быстро, за 24 часа. Я еще не осмыслил все. Я не мог отказать клубу из Серии А, к тому же, мне предложили долгосрочный проект. Это большой шаг вперед для меня, и я очень благодарен «Остенде» за все, что мы сделали вместе. Это моя семья, мне будет не хватать их, - заявил Блессин.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Остенде Блессин Александер
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