Новым главным тренером «Дженоа» может стать Бруно Лаббадия

Итальянский «Дженоа» срочно нуждается в наставнике после расставания с Андреем Шевченко. В первом же матче после произошедшего «грифоны» были осыпаны во Флоренции, но не фиалками, а шестью безответными голами - дела в команде идут действительно плачевно. Спасением может стать контракт с Бруно Лабадией, информирует итальянский журналист Фабрицио Романо. Он может быть заключен уже завтра.

Лаббадия является безработным уже около года - в январе прошлого года он расстался с «Гертой» и другие клубы с тех пор не тренировал. Ранее, до берлинцев, Лаббадия работал с «Вольсфбургом», «Штутгартом», «Гамбургом» и некоторыми другими, менее именитыми немецкими клубами.