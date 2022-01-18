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Чемпионат Италии. Серия А

Новым главным тренером «Дженоа» может стать Бруно Лаббадия

18 Января 2022 • 04:43 Комментировать
Дженоа
...
Удинезе
3.25 3.35 2.25
22.01 17:00

Итальянский «Дженоа» срочно нуждается в наставнике после расставания с Андреем Шевченко. В первом же матче после произошедшего «грифоны» были осыпаны во Флоренции, но не фиалками, а шестью безответными голами - дела в команде идут действительно плачевно. Спасением может стать контракт с Бруно Лабадией, информирует итальянский журналист Фабрицио Романо. Он может быть заключен уже завтра.

Лаббадия является безработным уже около года - в январе прошлого года он расстался с «Гертой» и другие клубы с тех пор не тренировал. Ранее, до берлинцев, Лаббадия работал с «Вольсфбургом», «Штутгартом», «Гамбургом» и некоторыми другими, менее именитыми немецкими клубами.

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Дженоа Бруно Лаббадия
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