Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о возможном переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

«Я думаю, это будет неправильный шаг. «Дженоа» идет на предпоследнем месте и бьётся за выживание. Понятно, что условия там есть, ведь не просто так приглашали Шевченко помочь. Но даже Андрей не нашёл ключ к футболистам. Думаю, для Миранчука это не лучший вариант. Понятно, что эмоционально Алексей может команде что-то придать на пару игр, но в целом, там всё проблематично. «Дженоа» выглядит не прям ужасно, но выиграть уже очень долго не могут, где-то не везёт им. Это психологический фактор уже. Если бы Миранчук уходил туда в аренду, то это хороший вариант был бы. Но не полностью уходить туда на контракт.

Аренда была бы полезна. Понятно, что команда уровнем ниже. Но иногда, получая игровую практику в команде ниже уровнем, футболисты приобретают уверенность, которая потом позволяет прогрессировать. В «Аталанте» Алексей играет по 10-15 минут, это мало. Из «Аталанты» точно нужно уходить. У него, конечно, контракт есть, он - футболист порядочный, даже, выходя на 15 минут, картину он не портит. Но бывает, что тренер не доверяет. Это не говорит о том, что Миранчук плохой, просто у Гасперини своё видение игры. Поэтому Алексею нужно сейчас искать варианты, где он будет играть», - сказал Деменко.