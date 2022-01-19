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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой предложил Миранчуку вообще не думать больше о «Дженоа»

19 Января 2022 • 00:59 Комментировать
Дженоа
...
Удинезе
3.60 3.25 2.15
22.01 17:00

«Надо искать другие варианты, но не с «Дженоа» - так считает Александр Мостовой, которого спросили насчет будущего Алексея Миранчука. Российский полузащитник намеревался перейти в «Дженоа», но «грифоны» расстались с Андреем Шевченко, и теперь Миранчуку есть над чем подумать, ведь в Геную он собирался не в последнюю очередь ради того, чтобы поработать с Шевченко. Мостовой в этом смысле и вовсе категоричен:

 - С учетом того, где находится «Дженоа», вряд ли Алексею стоит туда переходить. Я так считал и до увольнения Шевченко. А уж после ухода Шевченко я бы этот вариант на месте Алексея и вовсе закрыл для себя. Искать варианты нужно, но не там, - пояснил Мостовой, слова которого приводит Sport24.

В настоящий момент Миранчук защищает цвета «Аталанты», но не получает там достаточного количества игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Александр Мостовой Алексей Миранчук
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