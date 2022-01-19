Мостовой предложил Миранчуку вообще не думать больше о «Дженоа»

«Надо искать другие варианты, но не с «Дженоа» - так считает Александр Мостовой, которого спросили насчет будущего Алексея Миранчука. Российский полузащитник намеревался перейти в «Дженоа», но «грифоны» расстались с Андреем Шевченко, и теперь Миранчуку есть над чем подумать, ведь в Геную он собирался не в последнюю очередь ради того, чтобы поработать с Шевченко. Мостовой в этом смысле и вовсе категоричен:

- С учетом того, где находится «Дженоа», вряд ли Алексею стоит туда переходить. Я так считал и до увольнения Шевченко. А уж после ухода Шевченко я бы этот вариант на месте Алексея и вовсе закрыл для себя. Искать варианты нужно, но не там, - пояснил Мостовой, слова которого приводит Sport24.

В настоящий момент Миранчук защищает цвета «Аталанты», но не получает там достаточного количества игрового времени.