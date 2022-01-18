В Генуе ждали Лаббадию, но напрасно

Бруно Лаббадия ответил согласием на предложение возглавить «Дженоа», поступившее спустя ровно год после того, как немецкий специалист в последний раз работал с футбольным клубом (в январе 2021 он расстался с «Гертой»). Лаббадию ждали сегодня в Генуе, однако он так и не появился. Не исключено, что от варианта с Лаббадией руководство клуба теперь откажется.

Запасной сценарий - это Роландо Маран, который уже работал с клубом в 2020 году. Также не стоит сбрасывать со счетов кандидатуру Давиде Николы, напоминает La Gazzetta Dello Sport. В любом случае, похоже, что «грифоны» решили поискать тренера среди местных, итальянцев.