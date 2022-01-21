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Чемпионат Италии. Серия А

Новый главный тренер «Дженоа» уговаривал Миранчука присоединиться к команде эксклюзив

21 Января 2022 • 22:55 Комментировать (1)
Дженоа
...
Удинезе
3.60 3.25 2.15
Через 16 ч. 46 мин.

Переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» до сих пор возможен и после увольнения Андрея Шевченко, который продвигал подписание российского футболиста.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», немецкий специалист Александер Блессин, которого недавно назначили на должность наставника, сегодня общался с Миранчуком по телефону, чтобы уговорить его присоединиться к «грифонам».

Главный тренер очень заинтересован в аренде россиянина. Сам же Миранчук пока сомневается в целесообразности перехода. При этом Джан Пьеро Гасперини стремится сохранить игрока из-за травмы Йосипа Иличича.

Определенность с будущим Миранчука должна наступить в течение пары дней.

 

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
21 Января 2022 в 23:28
Что значит "сомневается"??? Вы же уже подвели черту-Миранчук доказал,что он не трус. Так же вроде статья называлась
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