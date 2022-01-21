Переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» до сих пор возможен и после увольнения Андрея Шевченко, который продвигал подписание российского футболиста.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», немецкий специалист Александер Блессин, которого недавно назначили на должность наставника, сегодня общался с Миранчуком по телефону, чтобы уговорить его присоединиться к «грифонам».

Главный тренер очень заинтересован в аренде россиянина. Сам же Миранчук пока сомневается в целесообразности перехода. При этом Джан Пьеро Гасперини стремится сохранить игрока из-за травмы Йосипа Иличича.

Определенность с будущим Миранчука должна наступить в течение пары дней.

Сергей Румянцев