Бывший тренер леверкузенского «Байера» Бруно Лаббадия не возглавит «Дженоа». Об этом у себя в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что переговоры между сторонами сорвались, в результате чего немец принял окончательное решение не возглавлять «Дженоа».

Отметим, что утром 18 января в прессе появлялись слухи о том, что Лаббадия уже согласовал с итальянским клубом все условия. Ожидалось, что именно он заменит на посту главного тренера Андрея Шевченко, который ранее был уволен за неудовлетворительные результаты.

Сейчас «Дженоа» идёт на 19 месте в турнирной таблице Серии А. При этом клуб сыграл на два матча больше, чем «Салернитана», которая находится на самом дне турнирной таблицы.