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Чемпионат Италии. Серия А

Лаббадия не возглавит «Дженоа»

18 Января 2022 • 19:53 Комментировать
Дженоа
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Удинезе
3.25 3.35 2.25
22.01 17:00

Бывший тренер леверкузенского «Байера» Бруно Лаббадия не возглавит «Дженоа». Об этом у себя в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что переговоры между сторонами сорвались, в результате чего немец принял окончательное решение не возглавлять «Дженоа».

Отметим, что утром 18 января в прессе появлялись слухи о том, что Лаббадия уже согласовал с итальянским клубом все условия. Ожидалось, что именно он заменит на посту главного тренера Андрея Шевченко, который ранее был уволен за неудовлетворительные результаты.

Сейчас «Дженоа» идёт на 19 месте в турнирной таблице Серии А. При этом клуб сыграл на два матча больше, чем «Салернитана», которая находится на самом дне турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Бруно Лаббадия
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